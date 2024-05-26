Россиянам рассказали, о какой черте водителя говорит глухая тонировка автомобиля

Внешний вид автомобиля может многое рассказать о его владельце с точки зрения психологии. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Внешний вид автомобиля может указывать на некоторые черты характера водителя. Например, если машина очень чистая, то это говорит о пунктуальности и скрупулезности владельца. Если автомобиль грязный, то для владельца, скорее всего, он является просто расхожим средством передвижения. Таким автомобилистам, как правило, все равно, что о них подумают другие. А вот черный и белый цвета машины говорят о том, что водитель не хочет выделяться из толпы. Яркие же оттенки указывают на то, что водитель любит заявлять о себе и быть в центре внимания», — отметил специалист.

По словам Фомина, машины ярких цветов выбирают, как правило, молодые автомобилисты, которым действительно важно быть чем-то лучше окружающих. Также специалист отметил, что многое о водителе может рассказать и тонировка.

«Тонировка многими воспринимается как некий признак крутизны. Как мы знаем, глухая тонировка запрещена, но некоторые водители ради нее даже готовы поступиться законом. Таким образом автомобилист бросает вызов обществу, показывая ему, что он настроен довольно агрессивно», — подытожил психотерапевт.

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