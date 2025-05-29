«Ребенок ревел и кричал»: в Ленобласти мотогонщик устроил стрельбу, чтобы испугать детей

В Ленинградской области в городе Всеволжске мотогонщик устроил стрельбу из травматического пистолета, чтобы испугать пятиклассников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«50-летнему Вадиму позвонили знакомые — сообщили, что мальчишки бьют стекла в построенном им почти 20 лет назад мотоклубе на Дороге Жизни во Всеволожске. Сам клуб давно не функционирует из-за долгих судебных тяжб по вопросу получения права собственности на землю и здание», — говорится в сообщении.

По информации канала, дети пробрались в заброшенное здание и побили стекла. После чего на место прибыл мотогонщик, который, увидев убегающих детей, дважды выстрелил в воздух. После чего друг мужчины помог поймать одного из школьников.

На опубликованных в сети кадрах видно, как два человека держат ребенка, при этом недалеко стоит мотогонщик с пистолетом.

Также сообщается, что ребенок сильно испугался стрельбы: у школьника случилась истерика, он «ревел и кричал». Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые забрали мужчин в отдел. Кроме того, мать школьника написала заявление после произошедшего. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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