На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

«Ребенок ревел и кричал»: в Ленобласти мотогонщик устроил стрельбу, чтобы испугать детей

Mash: мастер мотоциклетного спорта стрелял из травмата, чтобы испугать детей
close
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области в городе Всеволжске мотогонщик устроил стрельбу из травматического пистолета, чтобы испугать пятиклассников. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«50-летнему Вадиму позвонили знакомые — сообщили, что мальчишки бьют стекла в построенном им почти 20 лет назад мотоклубе на Дороге Жизни во Всеволожске. Сам клуб давно не функционирует из-за долгих судебных тяжб по вопросу получения права собственности на землю и здание», — говорится в сообщении.

По информации канала, дети пробрались в заброшенное здание и побили стекла. После чего на место прибыл мотогонщик, который, увидев убегающих детей, дважды выстрелил в воздух. После чего друг мужчины помог поймать одного из школьников.

На опубликованных в сети кадрах видно, как два человека держат ребенка, при этом недалеко стоит мотогонщик с пистолетом.

Также сообщается, что ребенок сильно испугался стрельбы: у школьника случилась истерика, он «ревел и кричал». Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые забрали мужчин в отдел. Кроме того, мать школьника написала заявление после произошедшего. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Петербурге на видео попало, как мигрант украл 1 млн рублей из авто бизнесмена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами