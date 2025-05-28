На видео попал водитель «Нивы», который устроил заезд по тротуарам в Татарстане

В Татарстане водитель «Нивы» устроил заезд по тротуарам и был пойман ДПС по видео

В Альметьевске (Татарстан) Госавтоинспекция задержала водителя «Нивы», который проехал по тротуарам и газонам. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Госавтоинспекция Татарстана регулярно мониторит социальные сети на предмет нарушений правил дорожного движения. В ходе проверки они обнаружили видео, на котором автомобиль «Лада Нива» грубо нарушает ПДД в Альметьевске. Машина ехала по тротуару, создавая угрозу для пешеходов и других участников движения», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские установили 19-летнего водителя и вызвали его в отдел. На молодого человека составили протокол за нарушение ПДД, ему грозит штраф в 2 тыс. рублей. Также полицейские провели с водителем «Нивы» профилактическую беседу.

Ранее в Москве на видео попал моноколесник, который резко перестраивался на проезжей части, подрезая автомобили.