На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал водитель «Нивы», который устроил заезд по тротуарам в Татарстане

В Татарстане водитель «Нивы» устроил заезд по тротуарам и был пойман ДПС по видео

В Альметьевске (Татарстан) Госавтоинспекция задержала водителя «Нивы», который проехал по тротуарам и газонам. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

«Госавтоинспекция Татарстана регулярно мониторит социальные сети на предмет нарушений правил дорожного движения. В ходе проверки они обнаружили видео, на котором автомобиль «Лада Нива» грубо нарушает ПДД в Альметьевске. Машина ехала по тротуару, создавая угрозу для пешеходов и других участников движения», — отмечается в сообщении полиции.

Полицейские установили 19-летнего водителя и вызвали его в отдел. На молодого человека составили протокол за нарушение ПДД, ему грозит штраф в 2 тыс. рублей. Также полицейские провели с водителем «Нивы» профилактическую беседу.

Ранее в Москве на видео попал моноколесник, который резко перестраивался на проезжей части, подрезая автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами