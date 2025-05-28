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УАЗ рекордно повысил зарплаты своим сотрудникам

УАЗ объявил о повышении зарплаты рабочим на 10%
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УАЗ

Руководство Ульяновского автомобильного завода повысило зарплаты сотрудникам на 10%, сообщает Telegram-канал «УАЗ сегодня».

«С 1 июня 2025 года зарплата рабочих Ульяновского автомобильного завода будет повышена на 10%. Это решение стало возможным благодаря значительному росту производительности труда и внедрению современных технологий в производственный процесс», — сообщает канал.

Отмечается, что за последние пять лет зарплата на УАЗе выросла на 80%.

До этого стало известно, что в России впервые с начала года подорожали внедорожники УАЗ.

Так, самые доступные модели УАЗа — внедорожник «Хантер» и семейство СГР, прибавили в цене по 45 тыс. рублей или 2,4–3%. Цены на модели начинаются от 1,64 млн и 1,56 млн рублей соответственно.

Сильнее всего, на 55 тыс. рублей или 2,3–3,1%, подорожали модели «Пикап» (1,86 млн рублей) и «Патриот» (1,83 млн рублей) с механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что производство нового семейного рамного внедорожника запустят на УАЗе в 2026 году.

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