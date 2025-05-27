В Германии экс-руководители Volkswagen получили реальные сроки по делу о «дизельгейте»

Четырех экс-руководителей концерна Volkswagen признали виновными по делу о «дизельгейте». Суд назначил им условные и реальные сроки. Об этом сообщает The New York Times.

Специалисты занимали высокие должности и отвечали за технологии двигателей. Их обвинили в сговоре с целью сокрытия от регулирующих органов данных о превышении выбросов дизельных двигателей.

Курировавший разработку дизельных моторов Йенс Хадлер получил четыре с половиной года заключения. Работавший в отделе электроники двигателей Ханно Йельден получил два года и семь месяцев заключения. Еще два менеджера, отвечавших за разработку компонентов и выбросы, получили условные сроки — один год и три месяца, а также год и 10 месяцев соответственно.

Осенью 2015 года разгорелся скандал, когда выяснилось, что Volkswagen обманывала американских экологов с помощью программного обеспечения: пока у машины вращались только передние колеса, бортовой компьютер понимал, что машина стоит на стенде, и снижал выбросы оксида азота в атмосферу, однако, оказавшись на дороге, машина возвращалась в обычный режим, не ограничивая себя в выбросах. Судебный процесс по этому делу окрестили «Дизельгейтом» — по аналогии с «Уотергейтским скандалом».

В 2016 году выяснилось, что руководитель немецкого автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн может быть причастен к сокрытию данных о программном обеспечении автомобилей, поставки которых осуществлялись в США.

Прокуратура Брауншвейга обвиняла экс-главу автопроизводителя в мошенничестве, даче ложных показаний и манипуляциях на рынке. По данным следствия, Винтеркорну было известно, что в 2014 году Volkswagen за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было «необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов» дизельных машин, сообщала прокуратура.

Ранее бывший глава Audi получил условный срок из-за «дизельгейта».