Бывший глава Audi получил условный срок из-за «дизельгейта»

Бывший гендиректор немецкого автопроизводителя Audi Руперт Штадлер приговорен судом к условному сроку и выплате штрафа в 1,1 млн евро в рамках разбирательства о намеренном занижении компанией выбросов дизельных двигателей. Об этом сообщает Automotive News Europe.

В рамках так называемого «дизельгейта» Штадлер стал первым из руководителей Volkswagen Group, получившим такой приговор. Согласно решению суда, штраф в 1,1 млн евро будет направлен в государственный бюджет и неправительственные организации. Также бывший топ-менеджер автопроизводителя приговорен к 1 году и 9 месяцам заключения условно за мошенничество по неосторожности.

Компания Volkswagen Group признала в 2015 году, что для обмана тестов на выбросы вредных веществ использовала нелегальное программное обеспечение. Штадлера обвинили в том, что он не остановил продажи в Европе автомобилей с заниженными выбросами даже после того, как фальсификацию обнаружили власти США.

Бывший руководитель разработки двигателей Audi Вольфганг Хатц получил по приговору суда два года условно и штраф в 400 тыс. евро, его коллега Джованни Памио получил штраф в 50 тыс. евро и условный срок в год и 9 месяцев.

Ранее глава Volkswagen признал нецелесообразным возрождение модели Beetle в виде электромобиля.