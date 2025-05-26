Россиянам назвали привычки водителей, которые приводят автомобиль в негодность

Износ автомобиля ускоряют несвоевременное обслуживание, игнорирование сигналов о неисправностях, ошибки при пользовании автоматической трансмиссией и ряд других водительских привычек. Об этом сообщает Quto со ссылкой на эксперта портала «Авто.ру» Ивана Ананьева.

«Если на приборной панели загорелся какой-то значок, не стоит от него отмахиваться. Даже если речь про банальный желтый «check engine». Двигатель – одна из самых нагруженных деталей автомобиля, крайне важно обеспечивать его снабжение качественными техническими жидкостями, которые отвечают за смазку и охлаждение движущихся частей. Поэтому необходимо регулярно проводить проверку уровня масла и охлаждающей жидкости», — перечислил Ананьев.

По его словам, также к повышенному износу автомобиля ведут ошибки при обращении с автоматической трансмиссией — когда водитель переводит селектор коробки в «нейтраль» при коротких остановках или практикует резкий стиль вождения на машине с вариатором. Также не стоит очищать подкапотное пространство машины с помощью мойки высокого давления, чтобы не повредить провода и датчики, посоветовал он. Кроме того, не следует перегружать автомобиль во избежание повышенного износа, указал эксперт.

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