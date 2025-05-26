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Филиал южнокорейской Yura в России возобновил выпуск деталей для бывшего завода Hyundai

В России перезапущено производство деталей для бывшего завода Hyundai
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Завод «АГР»

Российский филиал южнокорейской Yura Corp возобновил выпуск автокомпонентов в Ивангороде Ленинградской области. Производство простаивало с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова.

«Йура» сейчас работает в интересах AGR Automotive Group (автомобильный завод АГР). 182 человека работают в режиме полной рабочей недели. По крайней мере, завод жив и работает», — приводит агентство слова Ялова.

Компания «Йура корпорейшн рус» с 2008 года выпускало электропроводку для автомобилей. Эти изделия поставлялись на петербургский завод Hyundai. Свою деятельность она приостановила в 2022 году. В 2024 году российский завод Hyundai перешел к российскому собственнику и был переименован в автомобильный завод АГР. Там возобновлен выпуск автомобилей под маркой Solaris.

Ранее стала известна судьба проекта по выпуску автомобилей под возрожденным брендом «Волга» в Нижнем Новгороде.

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