Филиал южнокорейской Yura в России возобновил выпуск деталей для бывшего завода Hyundai

Российский филиал южнокорейской Yura Corp возобновил выпуск автокомпонентов в Ивангороде Ленинградской области. Производство простаивало с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова.

«Йура» сейчас работает в интересах AGR Automotive Group (автомобильный завод АГР). 182 человека работают в режиме полной рабочей недели. По крайней мере, завод жив и работает», — приводит агентство слова Ялова.

Компания «Йура корпорейшн рус» с 2008 года выпускало электропроводку для автомобилей. Эти изделия поставлялись на петербургский завод Hyundai. Свою деятельность она приостановила в 2022 году. В 2024 году российский завод Hyundai перешел к российскому собственнику и был переименован в автомобильный завод АГР. Там возобновлен выпуск автомобилей под маркой Solaris.

Ранее стала известна судьба проекта по выпуску автомобилей под возрожденным брендом «Волга» в Нижнем Новгороде.