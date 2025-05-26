Haval выпустит внедорожник Raptor с фарами в стиле Jeep Cherokee из 90-х

Haval выпустит в Китае внедорожник Raptor с бензиновым двигателем в дополнение к гибридной версии, сообщает Autohome.

Автомобиль получил новый дизайн передней части: массивную прямоугольную решетку радиатора с вертикальными хромированными планками и прямоугольные фары с полосками ходовых огней под ними. Фары по конфигурации напоминают переднюю оптику внедорожников Jeep Cherokee поколения XJ (выпускался с 1984 года).

Haval Raptor оснащен бензиновым турбированным двигателем 2.0 собственной разработки концерна Great Wall. Мотор развивает 238 л.с., он агрегатирован с 9- ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. На цифровой панели приборов предусмотрена демонстрация в 3D работы систем автомобиля. Запасное колесо вынесено на распашную дверь багажного отсека. Внедорожник рассчитан на буксировку прицепа массой до 1,6 т.

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