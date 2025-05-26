Кроссовер со встроенным дроном появится в продаже в Китае

Китайский автопроизводитель BYD выведет на рынок второй кроссовер с компактным беспилотником в комплекте. Новая Denza N8L выглядит как уменьшенная версия флагманского кроссовера N9, выпущенного в марте, пишет cnevpost.com.

Denza N8L оснащена технологией e3 от BYD, о чем свидетельствует логотип на задней панели. Технологию e3 можно рассматривать как упрощенную версию технологии e4, созданную для автомобилей класса ультра-люкс. Это привод с тремя независимыми двигателями и управляемыми задними колесами», — отмечается в публикации.

Для флагманского кроссовера N9 доступен в качестве опции беспилотник, который базируется в кофре на крыше автомобиля. У новинки N8L на крыше смонтирован аналогичный кофр, скрывающий площадку для взлета и посадки дрона.

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