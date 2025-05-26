Россиянам назвали главные недостатки корейских кроссоверов

При выборе подержанного кроссовера корейской марки следует учитывать наличие на них проблемных моторов с задирами в цилиндрах и неудачных сочетаний двигателей и трансмиссий. Также следует остерегаться машин корейских марок с агрегатами, неизвестными в России. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«На основных для кроссоверов моторах 2.0 семейства Theta (с 2005 года) и Nu (с 2010 года) действительно много случаев царапин на стенках цилиндров, что иногда приводило к капитальному ремонту. Реже – у моторов 1.6 (семейство Gamma I) и 2.4», — написал Зиновьев.

Для моторов 2.4 более характерной была неисправность, когда выходили из строя шатунные вкладыши, уточнил он. По его словам, также неудачными следует считать турбомоторы 1.6, которые в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией устанавливали на Hyundai Tucson третьего поколения, Kia Sportage четвертого поколения и более компактный Kia Seltos. У мотора проблемным оказался привод ГРМ, у коробки передач — маховик и сцепление.

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