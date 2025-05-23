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Россиянам рассказали, как Sinomach заблокирует «серые» поставки машин Li Auto

Автоэксперт Забелин: Li Auto от Sinomach нельзя ввезти прямо в РФ из Белоруссии
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Li Auto

Компания Sinomach Auto, которая пообещала заблокировать «серые» поставки автомобилей Li Auto в Россию, не сможет этого добиться. Об этом сообщает Quto со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

«Представители бизнеса уверены, что «параллельным» поставщикам не может ничего грозить, так как реальных возможностей ограничить или запретить такой ввоз просто нет! Разве что, дистрибьютор может зарегистрировать товарный знак, из-за чего продавцам максимум придется убрать эмблемы со своих вывесок», — отмечается в публикации.

Гендиректор компании E.N. CARS Евгений Забелин пояснил изданию, что дистрибьютор только начал оформление сертификационных документов, без которых схема поставки машин также является «серой».

«У так называемого официального дистрибьютора машины сейчас находятся на белорусском складе временного хранения. И эти машины, согласно законодательству, запрещено ввозить на территорию России», — сказал Забелин.

По его словам, в свободное обращение гибридные машины разрешено выпускать только в самой Белоруссии, а для ввоза в Россию их придется реэкспортировать через Литву, что сопряжено с трудностями.

Ранее «Газета.Ru» перечислила шесть ушедших из России иномарок, которые обновились за рубежом.

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