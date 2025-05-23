Названы шесть серьезных недостатков кроссовера Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos популярен в России, но он имеет ряд проблем. Детально о них «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из минусов модели Kia Seltos можно выделить появление коррозии на кузове и вздутие краски на ранних этапах эксплуатации. Уровень шума внутри салона может стать проблемой, особенно на высоких скоростях, а хрупкость пластиковых деталей интерьера снижают общую оценку долговечности», — сказал эксперт.

Вызывает недовольство среди владельцев Kia Seltos и высокая стоимость некоторых компонентов, особенно при возникновении серьезных повреждений. Также у кроссоверов выявлен преждевременный износ амортизаторов и других элементов подвески, отметил специалист.

Внешний облик Kia Seltos остается актуальным даже спустя несколько лет эксплуатации. Кроме того, россиян привлекает хорошее соотношение цены и качества — доступная стоимость в комбинации с богатым оснащением. На рынке кроссовер с пробегом в хорошем состоянии стоит от 1,8 млн рублей, пояснил Житнухин.

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