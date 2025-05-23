Каршеринг «Ситидрайв» объявил о создании платформы сервисов для водителей

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» объединит в своем мобильном приложении все сервисы компании. Об этом сообщается в релизе «Ситидрайва», поступившем в «Газету.Ru».

«Бренд Ситидрайв становится зонтичным и перерастает в платформу сервисов. Таким образом, компания выходит за рамки привычного каршеринга и запускает комплексное решение для закрытия потребностей автомобилистов», — отмечается в заявлении компании.

В мобильном приложении компании в дополнение к услугам каршеринга с 1 июня 2025 года появятся сервисы подписки на автомобили без оклейки с возможностью выкупа машины по окончании срока аренды. Получить автомобиль по подписке можно будет на срок от 1 до 72 месяцев. Также бужет доступен классический прокат с доставкой машины по адресу клиента и услуги для корпоративных клиентов.

До конца июля «Ситидрайв» начнет продажи подержанных машин из своего автопарка, а также возможность записаться на обслуживание и ремонт машин на собственных СТО компании.

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