На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каршеринг «Ситидрайв» объявил о создании платформы сервисов для водителей

«Ситидрайв» создал платформу разных сервисов для водителей
close
Пресс-служба «Ситидрайва»

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» объединит в своем мобильном приложении все сервисы компании. Об этом сообщается в релизе «Ситидрайва», поступившем в «Газету.Ru».

«Бренд Ситидрайв становится зонтичным и перерастает в платформу сервисов. Таким образом, компания выходит за рамки привычного каршеринга и запускает комплексное решение для закрытия потребностей автомобилистов», — отмечается в заявлении компании.

В мобильном приложении компании в дополнение к услугам каршеринга с 1 июня 2025 года появятся сервисы подписки на автомобили без оклейки с возможностью выкупа машины по окончании срока аренды. Получить автомобиль по подписке можно будет на срок от 1 до 72 месяцев. Также бужет доступен классический прокат с доставкой машины по адресу клиента и услуги для корпоративных клиентов.

До конца июля «Ситидрайв» начнет продажи подержанных машин из своего автопарка, а также возможность записаться на обслуживание и ремонт машин на собственных СТО компании.

Ранее были перечислены 8 автомобилей, которые допустят до работы в такси по новому российскому закону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами