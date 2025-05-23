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Видео: Toyota Allion заблокировала проезд спасателям, спешившим на пожар

В Приморье на видео попало, как Toyota заблокировала проезд спешившим спасателям

Во Владивостоке легковой автомобиль Toyota Allion заблокировал проезд спасателям, спешившим на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Ночью 23 мая в доме №34 на улице Карбышева произошел пожар — в подъезде загорелся мусор. К счастью, обошлось без пострадавших, но ситуация могла закончиться куда хуже. Как сообщают очевидцы, проезд к дому был перекрыт автомобилем Toyota Allion», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что припаркованный легковой автомобиль мешает проезду транспорта спасательной службы. На записи также заметно, что водитель аккуратно проезжает между припаркованными машинами.

По информации канала, спасатели попросили водителя иномарки убрать машину, но он отказался. После инцидента местные жители попросили сотрудников правоохранительных органов провести проверку и привлечь нарушителя к ответственности.

Ранее утята парализовали движение транспорта в Москве.

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