В центре Москвы 24 мая перекроют движение транспорта

В Москве 24 мая будут перекрыты центральные улицы из-за проведения мероприятия, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«В связи с проведением 24 мая мероприятия с 09:00 до 22:00 будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка (от Биржевой площади до Красной площади дом 5)», — говорится в сообщении канала.

В Госавтоинспекции водителей попросили заранее выбирать маршрут движения, а также соблюдать правила дорожного движения.

До этого Дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.