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Водителям объяснили, что стоит проверить в машине перед дальней поездкой

Автоэксперт Хайцеэр: шины стоит проверить в машине перед дальней поездкой
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Shutterstock/FOTODOM

Перед длительным путешествием на машине водителям рекомендуется проверить тормозные колодки и шины, а также исправность всех световых приборов. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, лучше всего заехать на станцию технического обслуживания и провести полный чекап. Если это невозможно, важно самостоятельно проконтролировать работу всех систем.

«Я бы посоветовал прокатиться по неровной дороге и послушать, не возникает ли при этом каких-то посторонних звуков, которых раньше не было. Также важно обратить внимание, не ведет ли машину вправо-влево, потому что это может говорить о проблеме с рулевым управлением», — отметил Хайцеэр.

Эксперт также посоветовал заменить тормозные колодки и проверить давление в шинах. Кроме того, важно взять с собой в поездку все необходимые вещи, которые могут пригодиться на случай аварий и поломок, а также запаску.

Эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» Олеся Яшина до этого говорила, что защита автомобильного аккумулятора от летнего зноя является критически важной задачей. Высокие температуры способны негативно повлиять на его функционирование, сокращая срок службы и снижая производительность.

Ранее были названы три минуса курения в салоне автомобиля.

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