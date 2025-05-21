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Кроссоверы VGV белорусской сборки резко подешевели в России

В России кроссоверы VGV белорусской сборки подешевели на 100-150 тыс. рублей
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VGV

В России снизились цены на кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов бренда.

«Увеличенные или же недоступные ранее прямые скидки появились и в прошлогодних, и в свежих комплектациях 2025 года выпуска. На максимальные 150 тыс. рублей выросла скидка на кроссовер U70 Pro в базовой пятиместной версии Comfort 2024 года выпуска», — отмечается в публикации.

Остальные версии этого кроссовера 2024 года выпуска подешевели на 100 тыс. рублей. С учетом новых скидок, их можно приобрести за 2,15-2,55 млн рублей. На ту же модель 2025 года выпуска скидка в 100 тыс. рублей появилась только у двух старших комплектаций.

Кроссовер VGV U75 Plus также подешевел на 100-150 тыс. рублей за счет дополнительных прямых скидок. С их учетом этот автомобиль можно приобрести за 2,7-3,05 млн рублей.

Ранее в России подешевели два кроссовера Bestune.

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