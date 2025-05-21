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Пешеход метнул нож в автомобиль в Жулебино и пробил рюкзак ребенка

В Москве осудили пешехода, который метнул нож в машину и едва не задел ребенка
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Depositphotos

Верховный суд снизил наказание до 10 месяцев принудительных работ пешеходу, который метнул нож в автомобиль, пробил стекло и едва не попал в ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Сама история случилась дождливым ноябрьским днем 2023 года на Жулебинском бульваре. «Ауди» пронесся по двору, форсировал лужу и обдал тучей брызг 25-летнего парня в светлых брюках. Обмоченный и обиженный товарищ метнул туристический ножик вслед лихачу», — отмечается в публикации.

Нож пробил заднее стекло автомобиля и воткнулся в рюкзак, который лежал за головой малолетнего сына водителя. Метнувший нож молодой человек был задержан. Кузьминский районный суд Москвы приговорил его к двум годам принудительных работ по статье об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Высшая судебная инстанция исключила мотив хулиганских побуждений и снизила приговор до 10 месяцев принудительных работ.

Ранее в Москве 92-летняя женщина за рулем автомобиля врезалась в дом.

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