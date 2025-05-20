Россиянам назвали четыре причины для выполнения дополнительной шумоизоляции автомобиля

Дополнительную шумоизоляцию следует установить в салон автомобиля, который часто используют для дальних поездок. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Дополнительную шумоизоляцию в салоне стоит делать, если автомобиль часто используется для передвижения на трассе. При скорости более 100 км/ч аэродинамические и дорожные шумы значительно возрастают», — отметила Трушкова.

По ее словам, также следует установить дополнительную шумоизоляцию, если водителю важен комфорт, а автомобиль используется в такси, дальних поездках или семейных путешествиях. Еще одной причиной может стать слабая заводская шумоизоляция или установленная качественная аудиосистема.

При выборе материалов и мастеров для установки дополнительной шумоизоляции эксперт рекомендует обратить внимание на производителя, толщину и плотность материалов, а также на опыт установщика. При этом, специалист не советует устанавливать дополнительную шумоизоляцию, если водитель не чувствителен к шуму и вибрациям, а машина используется редко или на короткие расстояния по городу.

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