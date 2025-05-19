Минивэн Sollers сильно подешевел до начала продаж в России

В России Sollers снизил цену на минивэн SP7 на 500 тысяч рублей до начала продаж

Минивэн Sollers российской сборки сильно подешевел до старта продаж, сообщает Motor.

«Представитель компании назвал цену однообъемника SP7 от 5 млн рублей. В конце февраля генеральный директор отечественного холдинга Николай Соболев озвучивал стартовую цену на уровне 5,5 миллиона рублей», — сообщает портал.

Sollers SP7 оснастили 224-сильным бензиновым мотором объемом два литра и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный. Длина машины составляет 5200 мм. В салоне могут поместиться семь человек.

В стандартной версии уже предусмотрены два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядное устройство для смартфона. Также минивэн получил шесть подушек безопасности, систему помощи удержания в полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.

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