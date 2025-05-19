Минивэн Sollers сильно подешевел до начала продаж в России

Минивэн Sollers российской сборки сильно подешевел до старта продаж, сообщает Motor.
«Представитель компании назвал цену однообъемника SP7 от 5 млн рублей. В конце февраля генеральный директор отечественного холдинга Николай Соболев озвучивал стартовую цену на уровне 5,5 миллиона рублей», — сообщает портал.
Sollers SP7 оснастили 224-сильным бензиновым мотором объемом два литра и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный. Длина машины составляет 5200 мм. В салоне могут поместиться семь человек.
В стандартной версии уже предусмотрены два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядное устройство для смартфона. Также минивэн получил шесть подушек безопасности, систему помощи удержания в полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.
Ранее были названы пять самых качественных кроссоверов китайской сборки.