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Mitsubishi анонсировала новое поколение Eclipse Cross

Mitsubishi выпустит новое поколение кроссовера Eclipse Cross в сентябре
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Mitsubishi

Mitsubishi анонсировала выпуск нового поколения кроссовера Eclipse Cross для европейского рынка.

«Eclipse Cross будет доступен с двумя различными тяговыми батареями: вариант с большим запасом хода, запуск которого запланирован на четвертый квартал 2025 года, и версия со средним запасом хода, которая появится в 2026 году», — отмечается в релизе Mitsubishi.

Автомобиль ориентирован на удовлетворение потребностей современных семей. Новый Eclipse Cross будут выпускать на заводе Renault в Дуэ, Франция.

Название Eclipse Cross достанется перелицованному электрическому кроссоверу Renault Scenic, это одна из двух новых моделей Mitsubishi для Европы, которые японский бренд позаимствует у компании Renault и будет продавать под своей маркой, уточняет «Авторевю».

Ранее в России рекордно упали продажи китайских автомобилей.

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