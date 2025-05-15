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В центре Москвы 17 мая перекроют движение

Центр Москвы 17 мая перекроют из-за велофестиваля
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Движение транспорта на Садовом кольце в Москве будет ограничено 17 мая 2025 года. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. Это связано с проведением велофестиваля.

«17 мая с 06:00 мск до окончания спортивных мероприятий нельзя будет проехать по Садовому кольцу в обоих направлениях. Кроме того, нельзя будет парковаться 17 мая с 00:01 мск на Садовом кольце. Ограничения по парковке продлятся до окончания мероприятий», — говорится в сообщении.

До этого Дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.

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