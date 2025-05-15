На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень локализации машин в России оказался вдвое ниже от запланированного

В России автомобили оказались фактически локализованы на 33%
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Средневзвешенный уровень фактической локализации автомобилей в России составит по итогам 2025 года 32,8%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП «НАМИ» Александра Горчакова.

«Планировалось, что с 2025 года показатель локализации должен был вырасти до 60%, однако в реальности он пошел вниз. Как следует из презентации ФГУП «НАМИ», в январе текущего года этот уровень составил 31,3%, а в феврале слегка подрос — до 32,6%», — отмечается в публикации.

Согласно стратегии развития автомобильной промышленности, принятой в 2022 году, по итогам 2024 года уровень локализации машин в России должен был достичь 55%, но фактически уровень применения в автомобилях отечественных узлов, агрегатов и технологий оказался вдвое ниже. С 2026 года стратегия развития автопрома предусматривает рост уровня локализации до 65%.

Ранее россиянам назвали три самых бесполезных противоугонных системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами