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Россиянам назвали восемь проблем кроссовера Renault Arkana

Дилер Fresh назвал восемь минусов кроссовера Renault Arkana

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Renault

Преимуществами кроссовера Renault Arkana практически все владельцы называли эффектную внешность и высокий дорожный просвет, однако у модели есть слабые места. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«У многих подержанных Renault Arkana после заправки топливом индикатор показывал пустой бак, а сигнал о том, что необходимо пристегнуться, поступал и после того, как ремень был пристегнут», — сказал эксперт.

Сальники правой полуоси на Renault Arkana придется поменять как минимум дважды – после 130 и 250 тыс. километров пробега. В промежутке между этими интервалами приходит в негодность шкив коленвала, а при пробеге 150 тыс. километров возникает утечка в термостате, сказал Рязанов.

По его словам, спустя 30 тыс. километров пробега у Renault Arkana возникали сбои в климат-контроле, хаотично включался индикатор с гаечным ключом и появлялась ошибка блока связи с системой «ЭРА-ГЛОНАС». Кроме того, многие владельцы автомобиля отмечали медленную работу штатной мультимедийной системы.

Среди плюсов — необычный дизайн, высокий клиренс и оцинкованный кузов. Кроме того, у Renault Arkana удачны связка турбомотора 150 л.с. и вариатора, которые обеспечивают быстрый разгон и небольшой расход топлива в пределах 8,5 л на 100 километров. Цены на автомобиль на рынке начинаются от 1,2 млн рублей, отметил специалист.

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