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Законопроект об основаниях отзыва водительских прав доработан ко второму чтению

Госдума хочет расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
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Максим Блинов

В Государственной думе России состоялось заседание комитета по транспорту, на котором был рассмотрен новый законопроект, предлагающий введение более строгого контроля за  состоянием здоровья водителей, вплоть до  аннулирования водительского удостоверения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, аннулирование водительских прав будет производиться при обнаружении медицинских противопоказаний, таких как ухудшение зрения или другие серьезные заболевания.

Водителей планируют направлять на дополнительное медицинское обследование, а в случае подтверждения диагноза удостоверение могут аннулировать.

В публикации подчеркивается, что комитет рекомендовал Госдуме одобрить поправки в законопроект ко второму чтению, в случае его принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

До этого группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Ранее стало известно, где ГИБДД штрафует россиян сильнее всего.

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