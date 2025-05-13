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Honda пожаловалась на потерю 59% прибыли из-за Трампа

Honda потеряет 59% прибыли из-за пошлин Трампа
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Honda

Honda прогнозирует снижение своей прибыли в текущем финансовом году на 59% из-за решений Дональда Трампа, сообщает Reuters.

«Японская Honda Motor прогнозирует снижение прибыли на 59% в текущем финансовом году и намерена приостановить реализацию плана по созданию цепочки поставок электромобилей в Канаде на фоне неопределенности, связанной с тарифами президента США Дональда Трампа», — отмечается в публикации.

Honda ожидает, что в нынешнем финансовом году (закончится в марте 2026 года) получит прибыль в размере 500 млрд иен ($3,38 млрд) против 1,21 трлн иен прибыли, которую она получила в прошедшем финансовом году. Анонсированный план по развитию производства электромобилей в Канаде компания приостановит примерно на два года.

Ранее стало известно, что в Германии забастуют рабочие двух заводов Ford.

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