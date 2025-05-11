Тюменец прокатил гаишника на двери Lada Priora, и это попало на видео

В Тюмени на видео попало, как водитель прокатил гаишника на двери Lada Priora

В Тюмени нарушитель провез сотрудника ДПС на двери легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Тюмени».

«В Тюмени 9 мая неадекватный водитель прокатил полицейского на двери. В День Победы жители и гости города стали свидетелями эпичной полицейской погони по улице Республики за автомобилем Lada Priora, украшенной флагами», — говорится в сообщении.

В социальных сетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как полицейский держится за дверь движущегося автомобиля. Далее на записи заметно, как к нарушителю подбегают сотрудники ДПС и очевидцы.

В Госавтоинспекции сообщили, что гаишники остановили водителя Lada, чтобы проверить документы, но 22-летний мужчина отказался и повел себя агрессивно. Инспектор ДПС попытался его остановить, но водитель продолжил движение. После инцидента нарушителя задержали и доставили в отделение полиции.

Также сообщается, что в результате инцидента сотрудник правоохранительных органов не пострадал.

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