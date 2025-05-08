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«Чуть не крякнула»: в Петербурге сняли прогулку уток прямо на трассе

Петербуржцы сняли на видео прогулку мамы-утки с детенышами по трассе

В Санкт-Петербурге сняли на видео спасение семейства уток, которые пытались перейти трассу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Пернатый триллер на Тучковом мосту — мама-утка устроила прогулку прямо по дороге, и вся семья чуть не крякнула в последний раз. Но на их пути оказались заботливые петербуржцы», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что жители города перегородили движение и перенесли утят на безопасную сторону моста.

До этого сообщалось, что в Симферополе утка с утятами нарушали правила дорожного движения. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как утка с утятами переходит проезжую часть. На записи также видно, что птицы идут по дороге в необорудованном для пешеходов месте.

Ранее медведи пытались забраться на автомобиль на трассе под Сургутом, и это попало на видео.

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