Названы 10 лучших автомобилей при бюджете в 600 тысяч рублей

Среди подержанных автомобилей с бюджетом в 600 тыс. рублей россияне чаще всего покупают Ford Focus, Hyundai Getz и Opel Astra. Об этом «Газете. Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Лидером сегмента автомобилей до 600 тыс. рублей является Ford Focus (2007–2011 годов выпуска), со средней ценой 499 тыс. рублей», — сообщил эксперт.

На втором месте корейский хетчбэк Hyundai Getz (2005–2011), который продается в среднем за 448 тыс. рублей. Третье место у Opel Astra (2006–2014) за 464 тыс. рублей.

Четвертая позиция в рейтинге у Citroen C4 (2010–2016), средняя стоимость которого составляет 559 тыс. рублей. На пятом месте – Renault Sandero (2009–2014). Приобрести модель можно за 438 тыс. рублей. Шестая строчка – Peugeot 308 (2011–2015), со средней ценой в 554 тыс. рублей.

Далее следует Chevrolet Aveo (2011–2020) стоимостью 553 тыс. рублей. Восьмая позиция у Mazda 3 (2006–2009), цена которой составила 476 тыс. рублей. В топ-10 автомобилей с пробегом до 600 тыс. рублей также вошли Mitsubishi Lancer (2005–2010) и Volkswagen Passat (2005–2010), которые россияне могут купить за 408 тыс. и 481 тыс. рублей соответственно.

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