Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 лучших автомобилей при бюджете в 600 тысяч рублей

«Рольф» перечислил 10 лучших автомобилей стоимостью до 600 тысяч рублей
close
Sue Thatcher/Shutterstock/FOTODOM

Среди подержанных автомобилей с бюджетом в 600 тыс. рублей россияне чаще всего покупают Ford Focus, Hyundai Getz и Opel Astra. Об этом «Газете. Ru» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

«Лидером сегмента автомобилей до 600 тыс. рублей является Ford Focus (2007–2011 годов выпуска), со средней ценой 499 тыс. рублей», — сообщил эксперт.

На втором месте корейский хетчбэк Hyundai Getz (2005–2011), который продается в среднем за 448 тыс. рублей. Третье место у Opel Astra (2006–2014) за 464 тыс. рублей.

Четвертая позиция в рейтинге у Citroen C4 (2010–2016), средняя стоимость которого составляет 559 тыс. рублей. На пятом месте – Renault Sandero (2009–2014). Приобрести модель можно за 438 тыс. рублей. Шестая строчка – Peugeot 308 (2011–2015), со средней ценой в 554 тыс. рублей.

Далее следует Chevrolet Aveo (2011–2020) стоимостью 553 тыс. рублей. Восьмая позиция у Mazda 3 (2006–2009), цена которой составила 476 тыс. рублей. В топ-10 автомобилей с пробегом до 600 тыс. рублей также вошли Mitsubishi Lancer (2005–2010) и Volkswagen Passat (2005–2010), которые россияне могут купить за 408 тыс. и 481 тыс. рублей соответственно.

Ранее были названы три самых популярных китайских кросс-купе в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами