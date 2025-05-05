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Стало известно, когда в России появится новый минивэн JAC RF8

Новый минивэн JAC RF8 появится в России в 2025 году
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JAC

Новый китайский минивэн JAC RF8 появится в России уже в 2025 году. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайской марки JAC.

Длина автомобиля – 5200 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 23,5-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем.

До этого стало известно, что кроссовер Omoda C7 появится у российских дилеров бренда в мае 2025 года.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5. Двигатель SQRF4J16 будет дефорсирован со 186 л.с. до 150 л.с.

В оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюйма, атмосферная подсветка с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет теплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.

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