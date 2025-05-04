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СМИ сообщили об обвале в Европе автомобильной отрасли

«Известия»: ведущие автоконцерны Европы фиксируют падение прибыли
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Павел Бедняков/РИА Новости

Европейские автомобильные гиганты столкнулись с серьезными трудностями: стремительное падение прибыли, массовые сокращения персонала и приостановка работы заводов. Об этом говорится в материале газеты «Известия».

По информации издания, немецкие производители, еще недавно задававшие тон на глобальном рынке, сегодня теряют позиции из-за высоких цен на энергоносители, натиска китайских электромобилей и внутренних стратегических ошибок. Так, согласно данным за прошлый год, прибыль в компании BMW упала на 37%, в Volkswagen — на 33%, а в Mercedes-Benz — на 40,5%.

Еще в конце 2024 года в Volkswagen говорили о возможном сворачивании производства в Германии. Капитализация концерна за последние пять лет обрушилась на треть, что стало тревожным индикатором системных проблем. Тогда аналитики заговорили о кризисе, и последние отчеты компании оправдали эти опасения.

Немецкий автопроизводитель Audi (в составе Volkswagen Group) объявил о планах сократить 7,5 тысяч сотрудников до 2029 года. Эта мера позволит концерну сэкономить порядка 1 миллиарда евро. С 2019 года штат компании уже уменьшился на 48 тысяч человек. Эксперты называют три ключевых причины проблем автогиганта. В их числе резкий рост издержек из-за энергокризиса после санкций Евросоюза (ЕС), снижение спроса на главном рынке – в КНР и отставание от китайских электромобилей и Tesla.

Согласно материалу «Известий», несмотря на амбициозные планы ЕС по полному переходу на электрокары к 2035 году, их доля на европейском рынке не только не растет, но и сократилась с 14,6% в 2023 году до 13,6% в 2024-м при целевых 25%. Пытаясь компенсировать убытки от электромобилей, производители искусственно завышают цены на традиционные авто. Тем временем Китай демонстрирует обратную картину — там 35% рынка уже занимают электрокары и к 2025 году их доля может достичь 50%.

Ранее Европа признала серьезный кризис своего автопрома.

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