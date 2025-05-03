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В Китае начались продажи большого кроссовера Gac Hyptec HL

На китайском рынке стартовали продажи кроссовера Gac Hyptec HL
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GAC

В Китае стартовали продажи большого кроссовера Gac Hyptec HL Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 270 тыс. юаней (3 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 5126 мм, а колесная база — 3088 мм. В зависимости от комплектации автомобиль может быть семиместным (2+2+2) или шестиместным (2+3).

Для пассажиров второго ряда предусмотрен массаж с 18 точками воздействия, персональные экраны в подлокотниках, а также 17,3-дюймовый потолочный дисплей.

Модель доступна в двух вариантах: полностью электрическом и гибридном. У электромобиля мощность составляет 335 л.с., а запас хода — 750 км.

Гибридная версия может проехать 350 км исключительно на электротяге и 1200 км в комбинированном режиме.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае.

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