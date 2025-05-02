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Экспортную «Волгу» из «Березки» продают в Москве за 1,3 млн рублей

В Москве выставили на продажу экспортную 50-летнюю «Волгу» за 1,3 млн рублей
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Авито

В Москве выставили на продажу экспортную «Волгу» ГАЗ-24, приобретенную за сертификаты Внешпосылторга. Об этом сообщает «За рулем».

«На продажу выставили экспортную Волгу из «Березки» с ящиком запчастей ГАЗ-24 Волга 1975 года с пробегом 82 тыс. км продается за 1,3 млн рублей», — отмечается в публикации.

Продавец автомобиля утверждает, что «Волга» после покупки была обработана от коррозии пушечным салом и всегда хранилась в гараже. Вместе с машиной он готов отдать большое количество запчастей советского производства, которыми заполнены шкафы в гараже.

На фото видно, что на машину установлена комбинация приборов с ленточным спидометром раннего образца. Под капотом — четырехцилиндровый бензиновый мотор 2.5 мощностью 95 л.с.

Ранее дилеры спрогнозировали скачок продаж автомобилей по итогам апреля.

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