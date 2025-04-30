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Стало известно, когда Honda представит на российском рынке скутеры

Quto: в мае 2025 года Honda начнет продажу скутеров
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Honda

Старт продаж скутеров Honda запланирован на май 2025 года. Об этом сообщает Quto.

«Официальный дистрибьютор Honda Motor предложит среднеразмерные скутеры. Модели ADV350 и Forza 350 оснащены 4-тактным одноцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением объемом 330 куб. см, выдающим 29,2 л.с.», — говорится в сообщении.

По информации источника, двигатель скутера позволит разгоняться до 137 км/ч за 10,4 секунды. На транспорте есть светодиодные передние и задние фары. Кроме того, модели оснащены двухканальной системой ABS и дисковыми тормозами.

Также сообщается, что в России представят модели ADV350 и Forza 350. Первый скутер оснащен средним регулируемым ветровым стеклом, системой бесключевого запуска двигателя, пультом с функцией отклика для поиска на парковке и защитой рук. Вторая модель оборудована полноцветным 5'' TFT-экраном панели инструментов, ветровым стеклом с электрорегулировкой, системой бесключевого запуска двигателя и держателем для бутылок.

Ранее сообщалось, что BYD выпустил кроссовер со встроенным в крышу беспилотником.

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