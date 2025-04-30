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Стало известно, когда начнутся продажи кроссовера «Москвич 8»

Продажи кроссоверов «Москвич 8» начнутся 15 мая
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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Продажи нового российского кроссовера «Москвич 8» начнутся 15 мая, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Семиместный кроссовер «Москвич 8» начнут продавать 15 мая (плюс-минус несколько дней). Цены будут начинаться от 3 млн рублей», — говорится в сообщении канала.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой. В салоне установлена цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач — семиступенчатая, роботизированная.

Конкурентами модели станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также Xcite X-Cross 8.

Ранее сообщалось, что в России появился новый отечественный автобренд.

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