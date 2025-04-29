В России открылся первый официальный сервис автокомпании Zeekr

Крупнейший автодилер России группы компаний «Рольф» заключил стратегический договор с премиальным китайским автобрендом Zeekr и получил статус первого официального сервисного дистрибьютора марки на рынке РФ. Об этом сообщает «Рольф».

«В рамках соглашения «Рольф» получает прямой доступ к официальной IT-инфраструктуре Zeekr, каталогу оригинальных запасных частей, а также оборудованию, рекомендованному производителем для технического обслуживания», — говорится в сообщении.

По информации источника, заключенный договор дает возможность подготавливать и выдавать сертификаты специалистам «Рольф» по программам, которые утвердит Zeekr. При этом одним из преимуществ для клиентов будет возможность приобретения новой машины Zeekr в «Рольф» с активированным мастер-аккаунтом. Это позволит создать доступ к всем цифровым функциям и сервисам бренда сразу при передаче новой машины.

Также сообщается, что активацию мастер-аккаунтов «Рольф» сможет проводить для автомобилей бренда, купленных ранее. Такая функция важна для собственников машин, которые столкнулись с ограничениями доступа к цифровым сервисам.

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