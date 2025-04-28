Автоэксперт Хайцеэр: 30 апреля выезд из Москвы будет парализован

Жители столицы, традиционно выезжающие 30 апреля на подмосковные дачные участки на майские праздники, совершают одни и те же ошибки, застревая в огромных многокилометровых пробках. О том, как избежать этих проблем «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«Когда речь идет о выезде из города, то многим стоит немножко наступить себе на горло: поднять себя и своих близких часиков в 4-5 утра и поехать. Я вас уверяю, что вместо многочасовой пробки лучше доспать потом, но при этом потратить минимальное количество времени в дороге. Это и для эксплуатации автомобиля будет лучше», — рассказал Хайцеэр.

Эксперт отмечает, что 04.00-05.00 утра — это оптимальное время для выезда из города, поскольку, если лечь спать пораньше, организм человека успеет восстановиться, а дороги в это время суток уже хорошо освещены и свободны.

«Совам» я предлагаю поехать в районе 12.00 — аккуратненько и точно так же приехать в свой загород таким способом», — уточнил Хайцеэр. — Те, кто отправятся на дачу в районе 17.00-19.00, будут страдать повсеместно. Они проведут в пробках максимальное количество времени. 30 апреля, начиная с 18.00, выезд из Москвы будет фактически парализован».

Собеседник также подчеркнул, что при соблюдении раннего выезда можно отправиться на дачу утром 1 мая. В этот день дороги будут преимущественно заполнены теми, кто едет на дачу, но не будет трафика от тех, кто ежедневно ездит в Москву на работу и по иным делам. За счет этого 1 мая на вылетных магистралях столицы будет чуть лучше, но не в часы пик. При этом вице-президент НАС подчеркнул, что важно учитывать локальные перекрытия дорог, которые могут затруднить выезд.

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