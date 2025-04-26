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На видео попало, как водитель раздавил мотоцикл грабителя ювелирного и не дал ему сбежать

В Хабаровском крае водитель остановил грабителя, раздавив его мотоцикл

В Ванино Хабаровского края водитель внедорожника раздавил мотоцикл грабителя ювелирного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, ограбление попытался совершить 18-летний молодой человек.

«В шлеме с опущенным забралом, вооруженный топором и перцовкой, он влетел в ювелирный магазин «Золотой». Охранника перцем в глаза, витрины топором в щепки, награбленное в карманы — и на выход», — отмечается в публикации.

Свидетелем происходящего стал водитель синего внедорожника. На кадрах с камеры наблюдения видно, что он несколько раз врезался в мотоцикл, когда злоумышленник пытался его завести. В итоге охранник магазина и водитель внедорожника задержали нападавшего и передали его полиции. Возбуждено уголовное дело.

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