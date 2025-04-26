Полицейский на патрульной машине въехал в дом, уворачиваясь от велосипедиста

В Хакасии полицейский на патрульном автомобиле протаранил забор частного дома и въехал во двор, уворачиваясь от велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Хакасия».

«По предварительным данным, 21-летний водитель патрульной «Лады Гранты», двигаясь по перекрестку улиц Рудной и Рыночной, резко свернул, пытаясь избежать столкновения с велосипедистом, внезапно выехавшим на проезжую часть», — отмечается в сообщении.

В результате автомобиль въехал в частное домовладение, сломав забор. На фото с места происшествия видно, что полицейская машина опрокинулась набок. В аварии пострадала пассажирка машины, 20-летняя девушка. Велосипедист, который спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер украл велосипед, чтобы отработать на нем смену.