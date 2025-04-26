Россиянам назвали признаки плохого автоподборщика

Распознать некомпетентного подборщика автомобиля поможет такой факт, как отсутствие у него профессионального диагностического оборудования, нежелание составить договор с клиентом и заниженная цена услуг. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«К большому сожалению, договоренности на словах таковыми и остаются. И если выяснится, например, что у машины изменены номера или скручен пробег, такой подборщик или просто разведет руками, или предложит вернуть 2 тысячи рублей, которые взял за проверку», — сообщил Шелков.

Без договора, в котором предусмотрены все пункты проверки автомобиля и материальная ответственность подборщика в случае его ошибки, будет крайне сложно отсудить у него компенсацию за некачественную работу, если в машине найдутся крупные неисправности или ее будет невозможно поставить на учет из-за перебитой маркировки, уточнил эксперт.

Клиента должно насторожить, если у подборщика нет профильного опыта работы, хорошей деловой репутации и положительных отзывов. Кроме того, высокопрофессиональные специалисты используют для проверки машин диагностическое оборудование дилерского уровня, либо качественные мультимарочные сканеры, добавил он.

«Комплексный подбор автомобиля на сегодняшний день стоит порядка 70-100 тыс. рублей, если говорить о серьезной работе с глубоким анализом рынка, проверкой нескольких вариантов. Такая услуга не может стоить как поездка на такси или поход в парикмахерскую», — заключил Шелков.

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