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Стало известно, у каких Nissan двери блокируют пассажиров и распахиваются на ходу

Nissan получил коллективный иск из-за открывающихся на ходу дверей
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Nissan

Группа владельцев автомобилей Nissan в США подала коллективный иск против автопроизводителя из-за дефектов дверных замков, сообщает Carscoops.

«Иск касается нескольких популярных моделей, включая Altima 2013–2025 годов, Rogue 2014–2025 годов и Sentra 2013–2025 годов. Согласно жалобе, дефект может привести к неожиданному открытию дверей во время движения автомобиля или, в некоторых случаях, к невозможности их открытия вообще», — отмечается в публикации.

Недовольные клиенты подали несколько жалоб на Nissan в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA). Владелица кроссовера Nissan Rogue сообщила, что из-за проблемы с замком не могла открыть свой автомобиль, чтобы спрятаться от мужчины, который преследовал ее на парковке. Еще одна клиентка сообщила, что все четыре замка машины не открывались, когда внутри находился ее пятимесячный ребенок. Чтобы попасть в машину, ей пришлось разбить стекло.

Ранее в Китае робот-доставщик скрылся с места ДТП и попал на видео.

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