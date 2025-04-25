Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Huawei показал фото конкурента автомобилей Maybach

В Китае представят седан Maexstro S800, который будет конкурировать с Maybach
close
Maextro

Huawei распространила первые официальные изображения своего премиального седана Maexstro S800, который составит конкуренцию модели Mercedes-Maybach S-класса, сообщает carnewschina.com.

Длина машины составляет 5400 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1536 мм. Внешне автомобиль отличается двухцветным серебристо-фиолетовым окрасом кузова и большими хромированными колесами. Салон Maextro выполнен в коричневых тонах. В передней части расположены три экрана. В автомобиле предусмотрено множество функций, которые обеспечивают комфорт. Задние сиденья разделены между собой перегородкой, в которую вмонтирован выдвижной бокс и держатель для бокалов.

Отмечается, что автомобиль будет оснащаться электрической силовой установкой. Премьера новинки состоится 31 мая 2025 года.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами