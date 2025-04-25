Huawei показал фото конкурента автомобилей Maybach

В Китае представят седан Maexstro S800, который будет конкурировать с Maybach

Huawei распространила первые официальные изображения своего премиального седана Maexstro S800, который составит конкуренцию модели Mercedes-Maybach S-класса, сообщает carnewschina.com.

Длина машины составляет 5400 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 1536 мм. Внешне автомобиль отличается двухцветным серебристо-фиолетовым окрасом кузова и большими хромированными колесами. Салон Maextro выполнен в коричневых тонах. В передней части расположены три экрана. В автомобиле предусмотрено множество функций, которые обеспечивают комфорт. Задние сиденья разделены между собой перегородкой, в которую вмонтирован выдвижной бокс и держатель для бокалов.

Отмечается, что автомобиль будет оснащаться электрической силовой установкой. Премьера новинки состоится 31 мая 2025 года.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 10 новинок автосалона в Шанхае.