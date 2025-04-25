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Таксист шантажировал замужнюю пассажирку видео, где они решили «познакомиться поближе»

В Казахстане осудили таксиста, который угрожал отправить мужу клиентки компромат
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане осудили за вымогательство водителя такси, который угрожал отправить мужу пассажирки видео с их близким общением в автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале судов области Жетису.

«По пути в село Карабулак между подсудимым и потерпевшей М. завязалось общение. После высадки других пассажиров, не доезжая до населенного пункта, А. и М. решили познакомиться поближе», — отмечается в сообщении.

После этого у водителя, который вез пассажирку из Алма-Аты, возник умысел на вымогательство. Спустя несколько дней он отправил ей в мессенджере видеозапись с регистратора, установленного в его машине. На ролике, предположительно, было зафиксировано их общение. Водитель пригрозил отправить запись мужу пассажирки, если она не заплатит ему 50 тыс. тенге (8 тыс. рублей).

Пассажирка выполнила его требование, однако впоследствии он снова потребовал заплатить. Тогда женщина обратилась в полицию, водителя задержали с поличным при передаче денег.

Вымогатель получил 1,5 года ограничения свободы и 100 часов обязательных работ.

Ранее на видео попал кульбит машины ДПС в Иваново.

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