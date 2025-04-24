Водителям назвали пять опасностей неотбалансированных колес автомобиля

Неотбалансированные колеса грозят проблемами с управляемостью автомобиля, а также ускоряют износ шин. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

«Первое, с чем столкнется водитель, установив на машину неотбалансированные колеса, — проблемы с управляемостью. На высоких скоростях вибрация от колес передается на руль и кузов, делая вождение небезопасным. Автомобиль теряет стабильность, особенно на поворотах и при торможении», — сказал эксперт.

У разбалансированных колес изнашивается резина неравномерно. В современных реалиях, когда комплект хороших шин стоит очень дорого, балансировка становится еще и экономически выгодной процедурой, пояснил специалист.

Кроме того, из-за этой проблемы повышается нагрузка на подвеску. Амортизаторы, сайлентблоки, рулевые тяги и ступичные подшипники страдают от дисбаланса в первую очередь. Это ведет к быстрому износу и дорогостоящему ремонту ходовой части.

Неравномерное распределение массы колес, кроме того, увеличивает вероятность и неравномерного износа тормозных дисков и колодок, что снижает эффективность торможения и может привести к аварийной ситуации.

Несбалансированные колеса создают дополнительное сопротивление движению, что заставляет двигатель работать в усиленном режиме и повышает расход горючего, отметил Бовт.

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