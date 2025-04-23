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Lynk & Co представили свой ответ LiXiang на автосалоне в Шанхае

Автопроизводитель Lynk & Co представил большой кроссовер на автосалоне в Шанхае
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Telegram-канал No Limits

На автосалоне в Шанхае автопроизводитель Lynk & Co показал большой гибридный кроссовер. Об этом сообщает Telegram- канал No Limits.

«Lynk & Co представил в Шанхае свой ответ LiXiang. Этот большой кроссовер по размерам и по задумке — он должен оттянуть аудиторию у Li Auto, который царит в сегменте гибридных кроссоверов. Это тоже гибрид с тремя моторами, суммарная мощность которых составляет 884 силы», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобиль оснащен пневмоподвеской. В машине три ряда сидений, при этом кресла среднего ряда – поворотные. На панели управления установлен планшет. Кроме того, в автомобиле есть кастомизируемая световая панель.

До этого на автосалоне в Шанхае компания BYD представила удлиненный внедорожник Yangwang U8L. Длина нового U8L составляет 5400 мм, ширина – 2049 мм, высота – 1921 мм. Колесная база равна 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную решетку радиатора. Кузов машины будет окрашиваться в два цвета – Obsidian Black и Sun Gold.

Ранее Volkswagen Tiguan L Pro показали на автосалоне в Шанхае.

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