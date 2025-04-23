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Volkswagen Tiguan L Pro показали на автосалоне в Шанхае

Volkswagen показал в Шанхае кроссовер Tiguan L Pro
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Telegram-канал No Limits

Компании SAIC и VW представили обновленную модель Volkswagen Tiguan L Pro на автосалоне в Шанхае. Об этом сообщает Telegram- канал No Limits.

«Машина оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 186 или 220 сил. В отличие от бренда Jetta, который немцы делают совместно с другой госкорпорацией (FAW), эти модели оснащаются по высшему разряду. Здесь и материалы в салоне получше и мультимедиа (10,3 дюйма) побольше», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобиль является совместным производством компаний SAIC и VW. Также сообщается, что напрямую в Россию обновленные машины поставлять не будут, поскольку они брендированы шильдиками «VW».

До этого на автосалоне в Шанхае компания BYD представила удлиненный внедорожник Yangwang U8L. Длина нового U8L составляет 5400 мм, ширина – 2049 мм, высота – 1921 мм. Колесная база равна 3250 мм. Автомобиль получил узкие фары и матричную решетку радиатора. Кузов машины будет окрашиваться в два цвета – Obsidian Black и Sun Gold. Кроме того, внедорожник оснащен логотипом Oracle. Он выполнен из настоящего 24-каратного золота.

Ранее компания Chery показала свой самый большой седан в Шанхае.

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