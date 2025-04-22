В России подешевели китайские кроссоверы SWM

Китайские кроссоверы SWM подешевели в России на 78 — 155 тысяч рублей

Китайская компания SWM снизила цены на все свои кроссоверы в России, сообщает портал »«Автоновости дня».

Так, кроссовер G01 в базовой комплектации подешевел на 133 тыс. рублей, в средней его стоимость снизилась на 78 тыс. рублей, а в топовой упала на максимальные 155 тыс. рублей.

Кроссовер SWM G01F в начальной комплектации подешевел на 122 тыс. рублей, а в топовой — на 155 тыс. рублей. Кроссовер SWM G05 Pro, который предлагается в двух комплектациях, в первой потерял в цене 122 тыс. рублей, а во второй стал доступнее на 78 тыс. рублей.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.