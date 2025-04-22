Россиянам назвали 6 мифов обслуживания автомобиля

В среде автомобилистов существует большое число заблуждений. Об этом «Газете. Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Чем чаще меняешь масло, тем лучше — каждые 5 тыс. км. На самом деле для большинства современных двигателей этого не требуется. Рекомендации завода — 7–12 тыс. км. Если менять слишком часто — это не навредит, но и пользы особой не даст», — рассказала Трушкова.

По ее словам, существует вымысел, что, если тормоза не скрипят — они в порядке. В реальности тормоза могут быть изношены до минимума и при этом не подавать звуковых сигналов. Кроме того, некоторые считают, что антифриз можно доливать любой, главное — уровень. На самом деле смешивать разные типы охлаждающей жидкости нельзя: это может привести к выпадению осадка, образованию геля, что мешает циркуляции и ведет к перегреву.

Считается, что аккумулятор перестает работать от холода. В реальности летом он изнашивается не меньше, а иногда — сильнее. Также некоторые верят, что воздушный фильтр можно очистить и ездить дальше. На самом деле продуть можно только поверхностную пыль, внутри остаются мелкие частицы, особенно в складках. Помимо этого, существует вымысел, что только оригинальные запчасти автомобиля обеспечивают надежность, хотя много неоригинальных брендов производят запчасти на том же заводе, что и оригинал, но под другим логотипом.

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