Россиянам рассказали, когда ждать возвращения ушедших из РФ автобрендов

Автоэксперт Ольховский: ушедшие автокомпании вернутся в РФ не раньше 2027 года

Ушедшие из России автомобильные бренды вернутся в страну не раньше 2027 года. Об этом журналу «За рулем» рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Я думаю, что из ведущих мировых компаний по легковым автомобилям никто не вернется в Россию ранее 2027 года. Никто в очереди не стоит, автомобили, которые могли быть предназначены для России, еще надо омологировать (адаптировать), и на это требуется время», — сообщил эксперт.

По его словам, сначала на российский рынок вернутся массовые модели, которые будут неинтересны богатым людям. При этом премиум-бренды, например, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, будут востребованы, и в случае их возвращения, клиент будет ждать.

Ольховский отмечает, что средний и массовый сегмент занят китайскими автомобилями, из-за чего может случится ценовая война или война технологий. При этом увеличится выбор автомобилей, а у клиентов будет возможность получить дополнительные скидки.

Ранее сообщалось, что в России через два года выпустят беспилотники на дороги.